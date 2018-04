Excursie naar gelukkigste stad ter wereld

Duurzaam Gebouwd-partner Stichting De Levende Stad organiseert in samenwerking met BNSP een vierdaagse excursie naar Aarhus, Denemarken. Tijdens de excursie komt onder andere naar voren waarom deze stad de 'Gelukkigste stad ter wereld' is.

Jaarlijks organiseert Stichting De Levende Stad in samenwerking met BNSP een excursie naar het buitenland, om daar nieuwe ontwikkelingen te proeven. In 2014 ging de reis naar Vlaanderen, in 2015 deden reizigers Berlijn aan en in 2016 voer de reis naar Zuid-Engeland. Vorig jaar stond Bilbao in het middelpunt.

Dit jaar is de bestemming de gelukkigste stad ter wereld. Scandinavische landen staan bovenaan de ranglijst van gelukkigste landen ter wereld en de stad Aarhus is, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek, de stad die het predicaat mag dragen. Tijdens de reis wordt antwoord gegeven op de vraag 'Waar zit het 'm nu in?':

Komt het door:

De voortvarende aanpak van de stadsvernieuwing

De hoge ambities op het gebied van duurzaamheid

De grote aandacht, die Aarhus heeft voor de jeugd

De ver doorgevoerde sociale verzorging?

Een strike scheiding tussen werk en privé?

Een aantal ongrijpbare zaken, die allemaal vallen onder de term 'Hygge'?

Onderdelen van de reis zijn onder andere het bezoeken van diverse projecten en het bevragen van de gemeente over het verwezenlijken van ambities. Geïnteresseerd in deelname? Geef je vóór 21 april op bij info@delevenstad.nl. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De prijsindicatie is € 750, deelnemers aan het netwerk van De Levende Stad en BNSP-leden krijgen een korting van € 100.