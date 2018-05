Twentse NOM-proefwoning model verdere verduurzaming

In Enschede is een huurwoning van woningcorporatie Domijn uit 1982 volledig gerenoveerd naar nul-op-de-meter. De woningcorporatie wil deze woning als model laten dienen andere sociale huurwoningen in Twente, die energieneutraal gemaakt moeten worden.

De komende jaren moeten zo'n 80.000 Twentse huurwoningen energieneutraal worden. Om te komen tot de perfecte energieneutrale woning heeft een team van professionals op het gebied van verduurzaming, de koppen bij elkaar gestoken. Het resultaat hiervan staat aan de Stinsburg in Enschede; een compleet gasloze en energieneutrale woning voorzien van de nieuwste snufjes op het gebied van duurzaamheid.

Innovatieve producten

"Het doel was om een energieneutraal huis te ontwikkelen waarin het fijn wonen is. In de woning is gebruik gemaakt van de nieuwste snufjes op het gebied van verduurzaming," vertelt projectleider Herbert Reerink van bouwonderneming Friso Oost, die heeft meegewerkt aan deze proefwoning. "Natuurlijk zijn er zonnepanelen toegepast, hebben we de schil geïsoleerd en is het glas vervangen. Maar dat is zeker niet alles. Zo heeft de installateur een warmtepomp geplaatst en de vloer is aan de onderkant nageïsoleerd. Tevens is het innovatieve Solar Freeze toegepast. Sommige producten zijn zo nieuw dat ze nog niet eens gecertficieerd zijn."

"De komende tijd wordt het gedrag van de bewoners uitgebreid bijgehouden, vertelt Reerink "Echt overal zit een sensor op, zodat het bewonersgedrag gemontiord kan worden. Zo wordt duidelijk wat het effect is van de investeringen en hoe het beste rendement behaald kan worden. De tests die we in het voortraject uitgevoerd hebben zijn in elk geval veelbelovend."