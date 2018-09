Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. Interessante marktpartijen presenteren zich hier en laten hun nieuwe innovaties zien. Tot 1 oktober kunnen geïnteresseerde partijen zich met een flinke Early Bird-korting aanmelden voor een sponsorship. Maar let op: er zijn slechts 40 plekken beschikbaar.

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in de hoofdstad van Friesland belooft een hele interessante editie te worden. De provincie Friesland is namelijk druk doende invulling te geven aan de nationale doelstellingen. Daarvoor heeft de provincie een eigen programma Energietransitie opgezet. De regio zoekt in dat programma actief naar partners die deze verduurzaming kunnen versnellen. En ze zoeken naar aansprekende voorbeelden van verregaande verduurzaming, zoals Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw.

Het kennisplein tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 is daarmee de ideale plek om die oplossingen te etaleren. Op dit kennisplein is ruimte voor maximaal 40 bedrijven en organisaties om zich te presenteren. Doe nu mee aan de Early Bird actie en profiteer tot 1 oktober van maar liefst € 500,- korting op het totaal van € 2500,-.

5 redenen om mee te doen

Waarom zou je mee doen? Daar zijn liefst vijf redenen voor te noemen:

500 decisionmakers

Je krijgt een zeldzame mogelijkheid om in contact te komen met de 500 belangrijke decisionmakers in de bouw en vastgoed vanuit Friesland en ver daarbuiten. Netwerken

Het Duurzaam Gebouwd Congres biedt alle kansen om kennis te delen met potentiële opdrachtgevers en ketenpartners. Inzage investeringen

Je krijgt alle ins en outs over de investeringen en doelstelling van de provincie Friesland Aanbod en kennis

Exclusieve gelegenheid om jouw kennis, aanbod en innovaties onder de aandacht te brengen. Unieke kansen

Creëer extra naamsbekendheid voor jouw organisatie en display jouw duurzame oplossingen.

Voor meer informatie over sponsormogelijkheden: Jordy Wever 085 - 273 59 67 wever@duurzaamgebouwd.nl.