Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Tijdens het Kamerdebat energiebesparing op 3 juli 2019 is onder meer gesproken over de evaluatie van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Zoals in de Kamerbrief van 29 mei 2019 werd aangekondigd, komt er een nieuwe uitvraag aan gemeenten voor aardgasvrije proeftuinen.

De proeftuinen zijn nodig om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De Kamerleden wezen op de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, werd aandacht gevraagd voor technieken zoals waterstof en groengas en het maximaliseren van de spreiding in de proeftuinen.

Minister Ollongren heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse portefeuille aan proeftuinen. Na de zomer vindt in de Kamer nog een vervolgdebat plaats, waarbij de Kamer mogelijk moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. Dit is naar verwachting medio september 2019. Gemeenten krijgen tot 1 maart 2020 te tijd om een aanvraag in te dienen.

Ronde van Nederland

In oktober en november 2019 organiseren het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een serie provinciale bijeenkomsten voor gemeenten in samenwerking met RES en VNG. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het werken aan een duurzame warmtevoorziening.

Het programma is nog in ontwikkeling, maar hierin wordt o.a. een toelichting gegeven op de criteria die spelen bij het opstellen van een aanvraag voor de Proeftuinen. Vanuit het ECW krijgen gemeenten meer informatie over het ECW en de Leidraad, een instrument dat eind september beschikbaar komt. Uiteraard komt de informatie uit deze bijeenkomsten ook online beschikbaar.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Programma Aardgasvrije Wijken