Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal in 2019

In 2017 besloot Ballast Nedam Development volledig gasloos te gaan ontwikkelen. Intussen is dat landelijk doorgevoerd. In 2019 bleef de projectontwikkelaar voorloper: alle grondgebonden woningen werden geheel energieneutraal met een EPC van 0 of lager ontwikkeld.

Volgens Ballast Nedam Development is de stap naar energieneutrale woningen nog maar klein, onder andere door de wet van gasloos bouwen, maar vooral omdat de markt erom vraagt én het de bewoner snel geld oplevert in de vorm van lage maandlasten op energie. De extra ruimte in groenfinancieringen versterkt dit effect. De projectontwikkelaar is daarom van mening dat vanaf heden alle grondgebonden woningen ook energieneutraal ontwikkeld kunnen worden.

Ook voor appartementen zijn er mogelijkheden die afhankelijk per locatie aangepast kunnen worden naar de duurzaamheidsambities. Volgens Ballast Nedam Development lenen sommige locaties zich ervoor om zelfs energieneutrale appartementen te maken, bij hoogbouw blijft dit nog een grote uitdaging.

Duurzaamheidsdoelen

Energieneutraal ontwikkelen is (nog) geen wettelijke eis. Ballast Nedam Development geeft aan juist te acteren op basis van de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties en legt daarom zelf doelbewust de lat hoger. Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development: "Wij wachten niet op een nieuw bouwbesluit om ons morele kompas te bepalen, dat doen wij zelf en roepen anderen op dat ook te doen."

In een interview met Duurzaam Gebouwd gaat Dwars dieper in op het besluit van de organisatie om deze doelen van de VN aan te houden in beslutidocumenten. Dwars: "Dat is bij ons een meetinstrument, vergelijkbaar met een businessplan, en een belangrijk sturingselement. Bovendien is het ook gewoon leuk: je kunt enthousiast en trots vertellen wat je aan het doen bent.”

Meer over de visie van Dwars op duurzaamheid in de toekomst - of, zoals hij het zelf noemt, de 'ecosysteemrevolutie' - kun je lezen in de eerstvolgende editie van Duurzaam Gebouwd. Deze editie verschijnt op 27 maart.

Foto boven: Tuinbuurt Vrijlandt, een energieneutrale stadswijk in Rotterdam die Ballast Nedam Development ontwikkeld.