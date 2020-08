Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

Op 1 januari van het komende jaar verdwijnt het huidige Vereenvoudigd Energielabel. Wie nadien een huis of utiliteitsgebouw oplevert, verkoopt of verhuurt, krijgt te maken met een vakbekwaam energieadviseur en een nieuw, meer uitgebreid energielabel.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een huis of gebouw is. De manier waarop dit wordt bepaald, zal per 1 januari 2021 gaan veranderen. Voor woningen is de grootste verandering dat het huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt en wordt vervangen.

Nu kun je als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis.

Nauwkeuriger

De adviseur neemt kenmerken op van de woning, zoals de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties als cv-ketel en zonnepanelen. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om passende verbetermogelijkheden aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

Het aanvragen van een energielabel gaat straks tussen de 100 en de 200 euro kosten. Dit hangt mede af van de tijd die een adviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen. Heb je op dit moment al een geregistreerd energielabel voor je huis of gebouw? Geen probleem, want die blijft tien jaar geldig (vanaf de datum van afgifte).

Gebouwen

Voor utiliteitsgebouwen geldt dat vanaf 1 januari 2021 energielabels kunnen worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam energieadviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De vakbekwame energieadviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online.

Kijk voor meer informatie kijk op Rijksoverheid.nl en RVO.nl.

Bron: Nieuwsbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Foto: Shutterstock