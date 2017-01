SCP: ‘Nederlanders zien energietransitie als onvermijdelijk’

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland sneller dan nu het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen.

Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), op basis van zijn vierjaarlijks onderzoek naar burgerperspectieven. In de laatste editie was er extra aandacht voor de energietransitie. De ondervraagde burgers denken dat deze transitie onvermijdelijk is, omdat fossiele brandstoffen opraken. Daarnaast willen ze niet afhankelijk zijn van onbetrouwbare landen.

Geen koppeling met opwarming aarde

Ze koppelen de noodzaak tot transitie echter niet aan de opwarming van de aarde: 41% van de geënquêteerden is ervan overtuigd dat het gebruik van fossiele brandstof een grote invloed heeft op het klimaat, 19% is hiermee niet een en 41% weet het niet of is neutraal. Bij deze transitie is zonne-energie populairder dan windenergie. Mensen denken bij windmolens met name aan horizonvervuiling en geluidsoverlast.

Dwingende overheidsmaatregelen

Overigens leeft de energietransitie niet in de publieke opinie. Hoewel alleen Luxemburg en Malta op dit gebied slechter scoren, noemt slechts 2% van de ondervraagden spontaan woorden als 'klimaat', '(groene) energie' of 'duurzaam' bij de vraag naar de grootste maatschappelijke problemen. Er bestaat dan ook weinig steun voor dwingende milieumaatregelen vanuit de overheid: slechts 15% ziet graag dat ze veel harder optreedt door vormen van energiegebruik te verbieden of zwaar te belasten en door hoge eisen te stellen aan energiebesparing en verduurzaming. Een uitzondering hierop zijn de milieumaatregelen voor bedrijven, want slechts 13% van de bevolking vindt dat de overheid bedrijven zelf moet laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat betekent dat zij niet altijd het juiste doen.

Onderzoek onder 1.189 personen

In het totaal hebben 1.189 mensen tussen 1 oktober en 8 november 2016 aan dit onderzoek meegedaan door een vragenlijst in te vullen. Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau SAMR, op een steekproef van personen van 18 jaar en ouder. Dit panel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik van zelfaanmeldingen.