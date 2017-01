Vooruitzichten woningmarkt gunstig in 2017 en 2018

De vooruitzichten voor de woningmarkt zijn gunstig in 2017 en 2018. Vanaf 1 januari 2017 zijn de inkomensnormen voor veel huishoudens minder knellend, gaat de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog en de schenkingsvrijstelling wordt verruimd.

In 2016 liet de Nederlandse huizenmarkt een herstel zien. Het aantal woningtransacties groeide naar een nieuw record. Het herstel was vooral zichtbaar in de grotere steden.

Toch za de woningmarkt ook geleidelijk iets aan kracht inboeten, meldt ABN AMRO in een van haar publicaties. De verkopen vlakken wat af en de prijsstijging matigt. De afzwakking wordt deels veroorzaakt doordat er minder toetreders zijn. Daarnaast is er een stijging van de hypotheekrente te benoemen.

Woningmarktmonitor januari

Meer informatie leest u in een .pdf ‘Woningmarktmonitor januari’ op de website van ABN AMRO.