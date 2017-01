Kantoren met A-label verbruiken 50% minder gas

Kantoren met een energielabel A verbruiken tot 50% minder gas dan kantoren met een G-label. Het elektriciteitsgebruik van A-label kantoren blijkt hoger te liggen. Dat blijkt uit onderzoek van ECN, in opdracht van RVO.

Samen met CBS heeft ECN de gegevens van de energielabeldatabase van ongeveer 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas- en elektriciteitsverbruik van dergelijke kantoren. In de analyse is rekening gehouden met de kantoorgrootte. In een A-label kantoor wordt gemiddeld 50% minder gas verbruikt dan in een G-label kantoor. Per vierkante meter gebruiksoppervlakte kantoor is het verschil in verbruik 7,5 m3 gas. Het energielabel gaat uit van een theoretisch verschil van 27 m3 per vierkante meter.

Afwijkend werkelijke verbruik

“Dat het werkelijke verbruik afwijkt van het theoretische label, wisten we al”, legt onderzoeker Jeffrey Sipma uit. “Een belangrijke oorzaak is de gedeeltelijke leegstand van met name oudere kantoren. Sommige kantoren zijn maar voor de helft of tweederde bezet.” Een tweede verklaring voor de grote spreiding in gasverbruik zijn verkeerd ingeregelde klimaatinstallaties. “Kantoren worden tegelijkertijd gekoeld en verwarmd of de installaties draaien in de avonden en weekenden gewoon door.”

Winst van inregelen

Goed inregelen van installaties in Nederland kan 20 tot 30 petajoule besparen. Het onderzoek bevestigt dat modernere A-label kantoren gemiddeld 15 kiloWattuur meer per vierkante meter dan oude, label G-kantoren. “Het energielabel ligt onterecht vaak onder vuur. Het onderzoek bewijst de waarde van het label. Naarmate de gelabelde voorraad toeneemt, worden de verbruiksgegevens nog betrouwbaarder zo verwachten we.”