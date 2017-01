‘Particuliere opdrachtgevers bouwen meer’

De stijgende lijn op de woningmarkt zet in 2016 door, er vindt een sterk herstel in investeringen plaats en vooral in de Randstad is de nieuwbouw fors. Dat is te lezen in de bouw branche update van ABN AMRO van 24 januari.

Opvallend is dat particuliere opdrachtgevers meer zijn gaan bouwen. Daarnaast investeren woningcorporaties niet meer: hun productie daalde met 10,1% in de eerste elf maanden van 2016. De productie door particuliere opdrachtgevers lag in diezelfde periode 2,4 keer zo hoog als die van woningcorporaties.

Verhuurdersheffing oorzaak dalende productie

Een belangrijke oorzaak voor de dalende productie door woningcorporaties is de verhuurdersheffing die in 2013 is ingevoerd en de focus die zij vanuit wetgeving moeten hebben op sociale huurwoningen.

Nieuwe koop- en huurwoningen

De update meldt tevens dat de nieuwe woningen in veel kleinere projecten worden gebouwd of dat er meer kleinere woningen worden gebouwd. Er worden vooral veel koopwoningen in grote steden gebouwd en nieuwe huurwoningen zijn vooral te vinden in Amsterdam en Utrecht.

Lees de volledige update op de website van ABN AMRO Insights.