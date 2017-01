'Sterk opnamevolume van kantoren in 2016'

Vooral in de vier grote steden van Nederland is sprake van een meer evenwichtige kantoormarktsituatie. Er is een sterk opnamevolume in het afgelopen jaar, 13% hoger dan in 2015. Het aandeel effectieve opnames, waarbij een gebruiker meer kantoorruimte huurt dan men achterlaat is aanzienlijk hoger.

De conclusies blijken uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2017 van Dynamis makelaars, vastgoedconsultants en taxateurs. 26 kantorenmarktregio’s krijgen een analyse in de rapportage en worden beschreven.

Transformaties oorzaak aanbodafname

Het beschikbare kantorenaanbod is in een jaar tijd met 11% gedaald. Op 1 januari 2017 staat 6.262.000 m² kantoorruimte te huur of te koop in de 26 geanalyseerde regio’s. Transformaties vormen een belangrijke oorzaak voor een groot aandeel van de afname. Er wordt 750.000 m2 kantoorruimte aan de markt onttrokken, maar liefst 92% wordt omgebouwd naar woonruimte.

Opnamevolume stijgt met 13%

Het opnamevolume in 2016 is sterk gestegen naar 1.266.000 m². In 8 van de 26 regio’s heeft een daling plaatsgevonden. Conclusie is dat de vraag en de grootste marktwerkingen zich in de vier grote steden concentreren, die gezamenlijk een aandeel van 64% van het toale opnamevolume beslaan. De regio Amsterdam springt er met een stijging van 76% ten aanzien van vorig jaar bovenuit, in totaal werd er in deze regio 449.150 m² kantoorruimte opgenomen.

Renovaties en uitbreidingen beïnvloeden marktdynamiek

De verwachting voor 2017 is dat het opnamevolume niet met vergelijkbare cijfers stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. De economische groei is stevig en het aantal startende ondernemingen die vraag uitoefenen op de kantorenmarkt neemt toe. De dynamiek is voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse uit te voeren renovaties in de bestaande voorraad. Hierdoor kunnen kantoorpanden concurrerend kunnen blijven ten aanzien van de huidige huisvesting van huurders.

Bekijk de jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2017 online.