'Duurzaam winkelpand verhoogt klantbeleving'

De snelheid van vloeren leggen is essentieel bij renovatie van winkelpanden. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen zowel klantbeleving als medewerkers- en economische prestaties verbeteren. Deze conclusies blijken uit een whitepaper ‘Verbeter de ruimte, begin bij de vloer’ van Forbo Flooring.

In de whitepaper wordt naast de veranderende functie van fysieke winkels het belang van de efficiënt vloeren leggen belicht. Het eerste aandachtspunt bij retail-verbouwing is snelheid. ‘Hoe sneller de verbouwing, hoe minder inkomstenderving de eigenaar lijdt’, is te lezen.

Vloeren voor snelle renovatie

Daarom wordt in de whitepaper de nadruk gelegd op vloeren die geschikt zijn voor een snelle renovatie. ‘Zowel linoleumtegels als vinylstroken en –tegels passen perfect bij zo’n klus’, staat beschreven in de whitepaper. Forbo Flooring levert een makkelijk en snel los te leggen vloersysteem genoemd Marmoleum Click, dat naast snelheid lange levensduur als eigenschap heeft.

Naast snelheid vormen akoestiek, beleving en onderhoud drie belangrijke factoren bij de aanschaf voor een winkelvloer. Een digitaal geprinte vloer met een specifieke afbeelding kan voor een unieke beleving zorgen. Verder tipt de whitepaper om een goede entreemat te installeren en hiermee buiten al te beginnen.

Ook komt de rapportage ‘Health, Well-being and Productivity in Retail: The Impact of Green Buildings on People and Profit’ van de World Green Building Council aan bod. Een belangrijke conclusie is dat bezoekers meer kopen en langer verblijven in een duurzamere winkel. Ook de klantloyaliteit neemt toe.

Rapport en complete whitepaper

Lees het volledige rapport van de World Green Building Council en download de complete whitepaper van Forbo Flooring ‘Verbeter de ruimte, begin bij de vloer’. Bekijk ook de pagina met andere whitepapers van Forbo Flooring, waaronder ‘Kantoren’ en ‘Onderwijs’.