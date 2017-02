Nederland krijgt mondiaal klimaatinstituut

In Nederland komt een internationaal klimaatinstituut. Dit gaat landen, bedrijven en organisaties helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Nederland, Japan en de milieuorganisatie van de Verenigde Naties (UNEP) richten dit Global Centre of Excellence on Climate Adaptation op. Dit komt in navolging van het klimaatakkoord van Parijs in 2015, waarbij de aanpassing aan klimaatverandering wereldwijd een topprioriteit is gemaakt.

Kennis en kunde samenbrengen

“Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing”, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Dit ministerie ondertekent vandaag de oprichtingsovereenkomst, samen met wereldwijde projectpartners. “Dit kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen.” Het nieuwe instituut moet onder meer leidende kennisinstellingen, bedrijven, overheden en de financiële sector samenbrengen om oplossingen te zoeken voor de gevolgen van klimaatverandering.