TNO opent testfaciliteit voor energiesystemen

Eind januari heeft TNO in Groningen de HESI-faciliteit geopend. Dit is een testomgeving voor bedrijven om in een gecontroleerde, realistische omgeving energie-innovaties op grote schaal te beproeven.

HESI staat voor Hybride Energie Systeem Integratie en geldt eerste Europese proeftuin in zijn soort. Met deze faciliteit op het EnTranCe-terrein dient voor bedrijven en organisaties om nieuwe technologieën te testen. Het doel is om losstaande, kleinschalige proeven op te schalen naar grootschalige experimenten onder omstandigheden die in de reële wereld ook voorkomen.

Internationale samenwerkingsverbanden

Commissaris van de Koning in Groningen René Paas verzorgde de opening. Hierbij werden ook samenwerkingsovereenkomsten getekend met de buitenlandse laboratoria National Renewable Energy Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie en het Belgische EnergyVille. Daarnaast werkt HESI in de Verenigde Staten al samen met Pacific Northwest National Laboratory. Ook de netbeheerders GasUnie en GasTerra zijn aan HESI verbonden. Zo vergroot deze testfaciliteit de reikwijdte voor Nederlandse ondernemingen met fundamentele en praktische kennis uit binnen- en buitenland.