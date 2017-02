TU Delft: ‘Potentieel waterkracht 33% van energiebehoefte’

De totale theoretische bijdrage van waterkracht is ongeveer 52 PWh per jaar. Dit komt neer op 33% van de jaarlijkse, wereldwijde energievraag.

Dit blijft uit het onderzoek van de TU Delft ‘Systematic high-resolution assessment of global hydropower potential’. Hierin is gedetailleerd de wereldwijde potentie van waterkracht in kaart gebracht.

Doorstroming groter dan 100 l/s

Op basis van een model waarbij verschillende geografische informatiesystemen worden gecombineerd, maakten de Delftse wetenschappers een simulatie van het wereldwijde potentieel van energieopwekking door waterkracht. Daarvoor is de doorstroming nagebootst van elke rivier ter wereld die groter is dan 100 liter per seconde. Dit heeft geresulteerd in een zeer omvangrijke database met een netwerk van rivieren.

11,7 miljoen geschikte locaties waterkrachtcentrale

Op basis van andere data zijn hellingen in deze rivieren in kaart gebracht, met als doel geschikte locaties voor waterkrachtcentrales vast te stellen. Het onderzoek biedt inzicht in de ruimtelijke verdeling van waterkracht en de hoeveelheid energie die hiermee in theorie in een specifiek gebied kan worden opgewekt. Uit het onderzoek bleek dat 11,7 miljoen locaties geschikt zijn voor waterkrachtcentrales.

Van 3% naar 33%

De huidige energieproductie van waterkracht bedraagt overigens 3% van de jaarlijkse energiebehoefte. In potentie kan deze manier van energieopwekking een deel van de fossiele brandstoffen dus vervangen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.