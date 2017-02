‘Schrap aansluitplicht voor gas’

Stedin pleit ervoor om de aansluitplicht voor gas bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie te schrappen. Uit het onderzoek 'Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen' blijkt dat bewoners van nieuwbouwwoningen zonder gasketel zijn financieel beter af.

In opdracht van de netbeheerder heeft adviesbureau DWA dit onderzoek uitgevoerd. Hierin stond de vraag centraal wat het afschaffen van de aansluitplicht betekent voor de portemonnee van de koper van een nieuwbouwhuis. DWA heeft onderzocht wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode tussen een woning met gasketel en een woning zonder gasaansluiting maar met een warmtepomp. Voor 6 woningtypes heeft het bureau de businesscase doorberekend vanuit het bewonersperspectief.

Maandlast gelijk of lager bij woning zonder gasaansluiting

Uit de berekeningen blijkt dat 5 woningtypes de maandlasten van een nieuwbouwwoning zonder aansluiting op het gasnet gelijk of lager zijn dan voor een woning met een gasketel en aansluiting op het gasnet. Hierbij is gerekend met de totale kosten voor de bewoner (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van 15 jaar (de levensduur van een gasketel). Alleen de galerijwoning scoort iets minder goed, maar het verschil is minimaal. Wordt gerekend over een periode van 30 jaar, dan geldt dat de kosten voor alle woningtypes lager zijn.

Berekeningen vanuit huidige situatie

DWA heeft de berekeningen gedaan vanuit de huidige situatie: met de huidige energiekosten, energiebelastingen, investeringskosten en (fiscale) subsidies. De studie bevat ook een gevoeligheidsanalyse. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld bij een hogere gasprijs de businesscase voor gasloos bouwen nog rendabeler wordt. In het onderzoek is collectieve verwarming, zoals stadswarmte, niet meegenomen. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de all-electricoplossing in de meeste situaties een goed alternatief is voor een woning op gas. In sommige situaties kunnen collectieve verwarmingssystemen hiervoor een goed alternatief zijn.

Het onderzoek 'Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen' is te vinden op DWA.nl/kostenvergelijking.