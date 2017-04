Gratis wonen is een stap dichterbij gekomen

Auteur: Tim van Dorsten

100 dagen na de start van ‘Expeditie Gratis Wonen’ zijn de 4 teams van de initiatiefnemers AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI gezamenlijk gekomen tot 3 concepten om betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen toegankelijk te maken.

Het gaat hierbij om:

Datahouse: een digitaal platform gericht op de voorwaarden van (woon)data voor de bewoner

Simpel en Functioneel: een flexibele woning waarmee het mogelijk is om woonfuncties toe te voegen of op te heffen

Stad van Strax: een community creëren om onder meer met gedeeld vervoer, materieel en energie aanzienlijke besparingen te realiseren

Projectleider Rick van den Bos van Expeditie Gratis Wonen is enthousiast over de concepten. “De energie die dit traject heeft losgemaakt, is geweldig. Niet alleen bij de deelnemers en collega’s binnen de moederbedrijven, maar ook bij de partijen buiten de bouw- en vastgoedsector.”

20 woningen met sensoren

Hij is in die periode vooral betrokken bij de eerste 2 concepten, omdat Stad van Strax zich meer op gebiedsniveau richt. “Datahouse richt zich op de gedachte dat data voor een bepaalde waarde zorgt. In het najaar gaan we in 20 woningen sensoren plaatsen, die allerlei zaken monitoren: van het energieverbruik en de kwaliteit van de verf tot de hoeveelheid bonen in het koffiezetapparaat.” Het achterliggende idee is dat de bewoners des te meer korting krijgen op hun woonlasten, naarmate ze een steeds groter deel van hun privacy opgeven. “Ik vind privacy sowieso iets uit de jaren 90 van de vorige eeuw”, zegt Van den Bos. “En zo vreemd is het niet: voor een routeplanner maken we ook onze locatie bekend.”

Programma van Bewonersgeluk

Het concept ‘Simpel en Functioneel’ richt zich op de consumentenbehoefte. “De basis hiervan is het bewonersgeluk. Consumenten geven aan wat ze willen en die behoefte leggen we neer bij nationale en internationale marktpartijen. Hiervoor mogen zij dan een oplossing bedenken.” De komende tijd wordt hiervoor naar 3 partijen gezocht, die het zogeheten Programma van Bewonersgeluk in de praktijk kunnen waarmaken. “Zij krijgen in de tweede helft van dit jaar de kans om op ‘The Green Village’ in Delft een testwoning te maken.” Van den Bos zegt hierbij vooral op partijen te richten, die niet uit de bouwsector komen. “Zo hebben we contact met Sonos, dat zorgt voor draadloze muzieksystemen. Dit bedrijf is bezig met een onderzoek naar woongeluk en -comfort. Het richt zich hierbij wel op geluid, maar ook wij kunnen van dit onderzoek leren. Daarnaast zijn bedrijven als Ikea ook erg interessant voor ons.”

Omgeving aantrekkelijker, stad beter bereikbaar

Tot slot gaat de Stad van Strax niet alleen over steden, maar ook over dorpen en over nieuwe wijken zonder een duidelijke identiteit. De betrokken partijen werken aan de netwerkstad: mensen voelen zich optimaal verbonden met de stedelijke context en voorzieningen. Daarnaast profiteren ze van nieuwe ontwikkelingen die mogelijkheden scheppen, zoals nieuwe vormen van transport. De Stad van Strax wil aan de ene kant de omgeving aantrekkelijker maken en aan de andere kant de stad beter bereikbaar maken.

Deze 3 concepten zijn nu nog papieren ideeën. De rest van het jaar staat in het teken van product- en businessontwikkeling.