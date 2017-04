Brick-BENG als antwoord op baksteen

BENG-appartementengebouwen zijn prima te realiseren met baksteengevels. Dat blijkt uit onderzoek van Duurzaam Gebouwd-partner KNB.

KNB-voorzitter Dick Tommel overhandigde op Building Holland de onderzoeksresultaten aan programmaleider Claudia Bouwens van het Lente-akkoord, tevens Duurzaam Gebouwd-expert. KNB liet het onderzoek doen omdat nieuwe regelgeving bepaalt dat alle nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal moeten zijn (BENG). Deze eis plaatst de bouwkolom voor nieuwe uitdagingen, zeker voor gestapelde woningen.

Zo is een van de eisen voor BENG dat de energievraag voor verwarmen en koelen sterk wordt beperkt. Daarvoor moeten de luchtdichting en isolatiewaarde van de thermische schil van hoog niveau zijn. Uit het onderzoek blijkt dat een BENG appartementengebouw uitgevoerd met zelfdragende buitenspouw koudebruggen voorkomt en voor een sterke reductie van het aantal onderbrekingen in het isolatiepakket zorgt. Hierdoor is het gebouw optimaal te isoleren.

Afnemen van faalkosten

Een andere uitkomst uit het onderzoek is het afnemen van faalkosten. Daardoor kunnen gebouweigenaren rekenen op een gebouw met een uitzonderlijk lange levensduur dat een goede milieuprestatie ontstaat. Daarnaast blijkt dat horizontale dilataties niet meer nodig zijn en het aantal verticale dilataties wordt gereduceerd.

In het onderzoek werd aan de eisen van BENG voldaan door toepassing van individuele warmtepompen met WKO, ventilatie met warmteterugwinning, drievoudig isolatieglas, zonwering op het zuidwesten en zuidoosten en 35 m2 pv-cellen. De gehanteerde isolatiewaarde van de gevels is Rc = 6,0 kW/m2.

Uitwerkingen en berekeningen van gebouwvarianten

Het onderzoeksteam dat de studie uitvoerde bestond uit architectenbureau Office Winhov, Metselwerk Adviesbureau Vekemans, Heijmans Bouw, DGMR adviseurs en KNB. Als basis voor het onderzoek diende bouwproject Willemspoort in Den Bosch. Het gebouw met 6 verdiepingen en 25 appartementen is omgezet in enkele varianten. Daarbij omvatte het onderzoek uitwerkingen en berekeningen van de gebouwvarianten om te voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Daarbij keek men naar bouwtechniek, constructieve aspecten, uitvoeringsaspecten en architectuur. Verder is onderzoek gedaan naar de verschillen in energieprestaties en bouwfysische aspecten, milieuprestaties, bouwkosten en het risico op faalkosten.