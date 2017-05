De gemeente Eindhoven en het Kadaster hebben afgelopen vrijdag 19 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend over het digitaliseren van de woonomgeving in Eindhoven.

Deze samenwerking krijgt vorm door gezamenlijke projecten te definiëren, komt voort uit de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ en loopt tot het einde van het jaar.

Rollen in samenwerkingsverband

De Brabantse gemeente richt zich hierbij op het coördineren van inspanningen op het gebied van stedelijke open data, het bieden van een lokaal platform voor stedelijke data van de bebouwde omgeving en op de toepassing van de digitale woonomgeving. De focus van het Kadaster is op de mogelijkheden van een platform voor landelijke opslag, beheer en distributie van data van de bebouwde omgeving als open data en op het verkennen van de mogelijkheden van deze data in onder andere de Omgevingswet. De digitalisering van de woonomgeving moet bijdragen aan innovatie, groei en leefbaarheid in steden. Daarnaast is het gunstig voor de mogelijkheid dat burgers meer eigenaar van hun eigen toekomst kunnen zijn. Digitale platforms spelen daarbij een cruciale rol: de vraag en aanbod van informatie komen bij elkaar en maken de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk.

Gevolgen voor bouwsector

Deze digitalisering kan grote gevolgen hebben op de bouwsector: grootschalige digitalisering van de woonomgeving stelt deze branche in staat om zich door te ontwikkelen naar een vraaggestuurde smart industry. Ook kunnen energiebesparende maatregelen effectiever worden bevorderd en nieuwe zorgconcepten voor burgers nauwkeuriger worden ontwikkeld. De gemeente Eindhoven heeft de ambitie uitgesproken om in korte tijd te komen tot grootschalige digitalisering van de gebouwde omgeving. Hierbij maakt ze gebruik van WoonConnect, gemaakt door ontwerpbureau De Twee Snoeken, die diverse ontwikkelaars en woningcorporaties al toepassen.

Foto: stadhuis en stadhuistoren van de gemeente Eindhoven