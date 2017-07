Warmtenet nodig bij nul-op-de-meterrenovaties

In wijken waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, moet dubbelslag komen door grootschalige nul-op-de-meterrenovaties te combineren met een aansluiting op een warmtenet waaraan nieuwe fossielvrij geproduceerde warmte wordt toegevoegd.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven deze week de overeenkomst ‘Warmteversnelling’ getekend. Dit initiatief van Stroomversnelling moet helpen om serieuze stappen te zetten in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Fors isoleren met aansluiting op warmtenet

De gedachte achter deze overeenkomst vloeit voort uit de Taskforce NOM-renovaties met warmtenetten. Hieruit bleek in 2016 dat het fors isoleren van woningen in combinatie met de aansluiting op een warmtenet kan leiden tot dezelfde resultaten als nul-op-de-meterrenovaties met zonnepanelen en elektrische warmtepompen. Volgens Stroomversnelling is met name in oudere wijken het gewenste afscheid van aardgas urgent. Daar zijn de gasnetten namelijk aan vervanging toe. De woningen in deze wijken zijn vaak verouderd, slecht geïsoleerd, tochtig en vochtig. Renovatie is daarom noodzakelijk. Door grootschalige NoM-renovaties te combineren met een aansluiting op een warmtenet, waaraan nieuwe fossielvrij geproduceerde warmte wordt toegevoegd willen de ondertekenaars 2 vliegen in 1 klap slaan.

Bouwbedrijven, woningcorporaties en verwarmingsbedrijven

Onder meer Bouwbedrijf Dijkstra Draisma, VolkerWessels, Dura Vermeer, Portaal, Wonen Limburg, Stadlander, Alliander DGO, Mijnwater, Nuon Warmte, Eneco, Ennatuurlijk en Stadsverwarming Purmerend hebben deze overeenkomst ondertekend. Zij worden echter nog wel belemmerd door onder andere bestaande wet- en regelgeving. Zo wil Warmteversnelling de energieprestatievergoeding (EPV) ook toepassen op nul-op-de-meterwoningen, die zijn aangesloten op een nieuwe fossielvrije warmtebron. Dankzij de EPV kunnen verhuurders nu een vergoeding van huurders vragen voor nul-op-de-meterwoningen. Zo kunnen ze een deel van hun investeringen terugkrijgen, waarmee ze van sociale-huurwoningen nul-op-de-meterwoningen hebben gemaakt.

Experimenteren met fossielvrije warmtebronnen

Daarnaast wil Warmteversnelling dat het mogelijk wordt om specifieke duurzame, fossielvrije warmtebronnen die leveren aan een warmtenet, toe te wijzen aan specifieke gebruikers en dat dit ook in de energieprestatie-index tot uiting komt. Voor dit soort aanpassingen in wet- en regelgeving wil dit Stroomversnelling-initiatief medewerking van de overheid, al dan niet via een experimenteerruimte.

Foto: Nul-op-de-meterwoningen in Roden (Beeld: Frank Hanswijk)