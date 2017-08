Onderzoek: Betere prestaties door gezonde werkomgeving

Het onderzoek ‘Het sneeuwbaleffect van healthy offices’ laat zien dat medewerkers in kantoren beter functioneren en beter presteren in een gezonde werkomgeving. Onderzoekster Elizabeth Nelson deed op verzoek van vastgoedadviseur CBRE met een multidisciplinair team onderzoek naar de voorwaarden voor een gezonde werkcultuur. In het onderzoek is terug te vinden wat de impact is van natuurlijke ruimtes, gezonde voeding en mentale balans op prestaties, gezondheid en geluk.

De twee organisaties zochten uit of medewerkers gezonder en gelukkiger worden als een kantoor in het teken zou staan van de ondersteuning van gezondheid. Het antwoord op die vraag bleek een volmondig ‘ja’. Het onderzoeksteam selecteerde de vijf veranderingen waarvan ze het grootste effect verwachtten op de gezondheid en het potentieel van werknemers: natuurlijke ruimte, juiste verlichting, gezonde voeding, mentale balans en lichamelijke beweging.

In het kantoor werd een testzone gecreëerd waarin de veranderingen werden geïmplementeerd, de Healthy Spot. In totaal deden 124 deelnemers mee, die in drie groepen werden verdeeld. Groep 1 zat in de Healthy Spot en droeg polsbandjes die gezondheidsgegevens registreerden. Groep 2 had deze bandjes niet, om te zien in welke mate dit effect had op het gedrag van groep 1. De derde en laatste groep had niet te maken met de aanpassingen in de omgeving of gezonde keuzes en droegen geen activiteitmeter.

Met deze resultaten is het verbazingwekkend dat water drinken niet meer wordt gestimuleerd op het werk Elizabeth C. Nelson - Hoofd Healthy Offices Team

Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn 45% verbeterde prestaties aan de hand van gezondere voeding. Ook het optimaliseren van de mentale balans had veel impact op een verhoogde productiviteit: een 30% verhoging kon hieraan worden toegeschreven. Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat door meer lichamelijke beweging 65% van de deelnemers zich energieker voelen. Door gezondere voeding steeg dat percentage naar 78%.

Het volledige onderzoek met alle resultaten is te lezen op de website van CBRE.