Denktank wil zorgen voor nationale standaard circulariteit

Auteur: Tim van Dorsten

Samen met bouwbedrijf VolkerWessels, adviesbureaus Copper8 en Turntoo heeft Madaster een zogeheten denktank gevormd om circulariteit meetbaar te maken in het materialenpaspoort. Dit moet gaan gelden als nationale standaard.

"Hierbij vormt het kiezen van een definitie van circulariteit de basis", laat manager corporate social responsibility Lars van der Meulen van VolkerWessels weten. “Ons doel is dat investeerders, opdrachtgevers, bouwers en leveranciers de circulariteit van gebouwen kunnen vergelijken.” De methodiek van de onafhankelijke Madaster Foundation om zo’n paspoort op te stellen, moet de nationale standaard worden.

Focus op circulair bouwen

Een materialenpaspoort van een gebouw dient inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. De partijen richten zich dan ook op het hergebruik en de herbruikbaarheid van materialen. “Het meenemen van zaken zoals de gezondheid is ook van belang. Maar om een goed product te krijgen, is het belangrijk om te focussen. Daarom richten we ons voorlopig op circulair bouwen.”

Eind september dient de methodiek rond te zijn. Dit betekent niet dat vanaf dan geen veranderingen meer kunnen plaatsvinden. “Vanuit daar willen we de methodiek blijven verfijnen en verbeteren. We lanceren een goede versie, die we testen op bruikbaarheid en toetsen aan de praktijk. Op basis van reacties verbeteren en verfijnen we de definitie steeds verder.” Deze manier van werken komt uit de softwareindustrie. "Release early, release often.”

Ervaring circulaire projecten

VolkerWessels heeft al veel ervaring met circulair bouwen, vertelt Van der Meulen. “Dat hebben we te danken aan projecten als Fokker Logistics Park, het Alliander-kantoor in Duiven (zie foto bovenaan) en ons MorgenWonen-concept. Die ervaring zetten we nu in om de circulaire methodiek van het Madaster materialenpaspoorten mede vorm te geven. Er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. Neem je bijvoorbeeld de energie die nodig is om de materialen te winnen, mee in de berekeningen? En zo zijn er nog wel meer afwegingen te maken.”

De methodiek achter het Madaster-materialenpaspoort is per 29 september 2017 gereed en via een online platform beschikbaar voor de Nederlandse markt.