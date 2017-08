Lagere CO2-uitstoot ondanks economische groei

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het 2e kwartaal van 2017 0,9% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de economie met 3,3% groeide.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij de prestentatie van de economische cijfers over het 2e kwartaal van 2017. Belangrijke oorzaken voor de afname van CO 2 -uitstoot zijn volgens het bureau de veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. In het 2e kwartaal van 2017 was het weer namelijk zachter dan een jaar eerder.

Verbranding aardgas minder CO 2 -uitstoot

Daarnaast was de CO 2 -uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 5% lager dan in het 2e kwartaal van 2016. Deze bedrijven zorgen bijna 35% van de totale CO2-uitstoot. Dit komt vooral omdat energiebedrijven minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO 2 uitgestoten.

Het cluster waartoe de industrie en de bouwnijverheid behoren, heeft bijna evenveel CO 2 uitgestoten als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de toegevoegde waarde met 3% is gestegen. Dit cluster is goed voor bijna 23 procent van de totale uitstoot. Wel hebben de chemische en basismetaalindustrie meer CO 2 uitgestoten, vanwege de gestegen productie.

Minder aardgas voor verwarmen bedrijfspanden