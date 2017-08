Vanaf september verhuurt studentenhuisvester Duwo de eerste 2 studentenwoningen in The Green Village. Dit is de proeftuin voor onderzoek naar duurzame nieuwe technieken op de TU-campus in Delft.

Deze circulair ontworpen studentenwoningen zijn zelfstandige houten studio’s van 30 m2. Ze zijn energie-efficiënt en beschikken over een warmtepomp. Ze hebben een eigen keuken, douche en toilet. De studio’s zijn gestoffeerd en hebben een wasmachine en een koelkast.

Innovaties testen in woningen

Deze studio’s zijn testwoningen, vertelt Serge Santoo van The Green Village. “Andere partijen kunnen hun innovaties hierin testen, bijvoorbeeld een nieuw soort energiezuinige wasmachine, nieuwe energiesystemen en waterbergende polderdaken. Daarmee moet je affiniteit hebben en je moet ertegen kunnen dat er af en toe een onderzoeker over de vloer komt om testen te doen. Verder willen we dat bewoners feedback geven over de gebruikte systemen geven.”

Ook de woonomgeving geldt als onderdeel van het onderzoek. “Het zou kunnen dat het plein voor je woning een keer onder water wordt gezet voor een waterexperiment. Dan moet je wellicht met een rubberboutje uit je woning.”

De huurders kunnen maximaal een jaar in de studio’s wonen. “We streven naar een roulerende populatie”, laat Santoo weten. Voor studenten die vanuit een andere Duwo-woning naar The Green Village verhuizen, is een terugkeergarantie. The Green Village selecteert de huurders. Geïnteresseerden dienen ook een motivatie op te geven. Hierbij kijkt The Green Village met name naar de interesse in duurzaamheid en het voor lief nemen dat er testen en onderzoeken in en rondom je woning worden gedaan.

Ruimte voor 20 woningen

Het blijft overigens niet bij die 2 studentenwoningen. Het is de bedoeling dat er in het najaar nog 2 studentenwoningen bijkomen en in totaal moeten er 20 woningen in dit gebied komen staan. The Green Village is een initiatief van de gelijknamige stichting en de TU Delft. Het ligt in de Delftse TU-wijk, die ruimte biedt aan studenten, onderzoekers, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties te onderzoeken, testen en ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Duwo sloot zich vorig jaar aan bij The Green Village. Volgens de studentenhuisvester past dit initiatief bij de eigen duurzaamheidsambities. De verhuur van de woningen in deze proeftuin biedt Duwo ook de mogelijkheid om onderzoek te doen naar onder meer flexibele woonruimte en innovaties op het gebied van beheer, lager energiegebruik en exploitatie van methoden en modellen.