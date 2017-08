Geen aardgas maar waterstof in energiecentrale

Vanaf 2023 wil Gasunie 1 van de 3 units van de Magnum-aardgascentrale in de Groningse Eemhaven overschakelen op waterstof om tot een CO 2 -vrije energiecentrale te komen.

Om dit te bereiken werkt het bedrijf samen met Vattenfalls/Nuon en het Noorse bedrijf Statoil. In dit project zorgt Statoil voor de productie en levering van waterstof. Hiervoor zet ze Noors aardgas om in waterstof en CO 2 . Deze CO 2 slaat ze voor de Noorse kust ondergronds op. Gasunie onderzoekt hoe ze de waterstof kan transporteren naar de Magnum-centrale, die van Vattenfalls/Nuon is.

Fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energievormen

“Om een CO 2 -neutrale energievoorziening in 2050 te bereiken, moeten we stapsgewijs fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare vormen van energie”, vertelt Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie New Energy. “Die vervanging moet systematisch en in de goede volgorde plaatsvinden: het minst schone moet het eerst wijken. Wij zien hernieuwbare gassen als onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening.”

Volgens Statoil-vicepresident New Energy Solutions Irene Rummelhoff bevindt haar bedrijf zich nog in een vroege fase. “Zoals alle pionierprojecten zijn er onzekerheden die we moeten aanpakken. Maar hiermee is de potentiële CO 2 -reductie significant.”

Magnum-centrale wordt superbatterij

Met deze samenwerking komt de ‘superbatterij’ een stap dichterbij, meldt Nuon. Sinds maart 2016 onderzoekt de energieleverancier hoe haar gascentrale in de Eemshaven in de toekomst zonder CO2-uitstoot kan inzetten. Hiervoor werkt ze samen met TU Delft. Hierbij onderzoekt ze de mogelijkheid om de overschotten van zonne- en windenergie om te zetten in vloeibare ammoniak. Ammoniak geldt als brandstof waarmee de centrale zonder CO 2 -uitstoot gas kan leveren bij tekorten aan zonne- en windenergie.

Foto: Panoramafoto van de energiecentrale van de Eemshaven (bron: Ulamm (talk)/Wikipedia)