TNO: ‘Nederland eerder afhankelijk van buitenlands gas’

Mogelijk eerder dan verwacht verandert Nederland van exporteur naar importeur van gas uit het buitenland. Onderzoeksinstituut TNO denkt dat dit binnen 4 tot 6 jaar het geval kan zijn.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’, dat TNO vandaag heeft gepubliceerd. “Dat is 7 jaar eerder dan andere studies hebben aangegeven”, vertelt TNO-energiedeskundige Lucia van Geuns.

Eerder afhankelijk van importeren gas

De Nederlandse overheid heeft haar beleid gebaseerd op de Nationale Energieverkenning 2016 van Energieonderzoek Centrum Nederland, Planbureau van de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uit dit rapport komt naar voren dat Nederland tussen 2030 en 2035 afhankelijk is van importeren om aan gas te komen.

Na de aardbeving in het Groningse Huizinge in augustus 2012 is de jaarlijkse gemiddelde gasproductie echter teruggebracht van 53 tot 21,6 miljard m3. Als de overheid deze productie in Groningen verder beperkt, is Nederland binnen 4 à 6 jaar afhankelijk van geïmporteerd gas, geldt als een van de scenario’s die TNO heeft uitgewerkt. Volgens het onderzoeksbureau is Nederland sowieso in 2029 afhankelijk van de gasimport.

Belang flexibiliteit in energietransitie

“De Nederlandse overheid moet meer regie nemen in de energietransitie”, stelt Van Geuns. “Met name als de hernieuwbare energie een groter deel uitmaakt van de energiemix en welke rol aardgas daarbij kan spelen. Daarom dient de overheid snel met een adaptief beleid te komen. Dit moet de juiste omstandigheden scheppen voor een succesvolle energietransitie, te beginnen met het verschaffen van duidelijkheid over het flexibiliteitsvraagstuk.

Vooralsnog is de leveringszekerheid van gas voor warmte voor Nederlandse huishoudens, kleine bedrijven en glastuinbouw nauwelijks in gevaar geweest. Als het huidige energieverbruik echter constant blijft en de gaswinning blijft dalen, dan betekent dat 11.4 TWh per jaar aan hernieuwbare of andere energiebronnen nodig is. Mochten de reductie van aardgasvraag en de duurzaamheidsdoelen op korte termijn niet haalbaar zijn, dan moet gas uit onder meer Noorwegen en Rusland zorgen voor de leveringszekerheid.

Investeren in conversie-installaties gas

Uit het buitenland komt echter enkel hoogcalorisch gas, terwijl de cv-ketel gebruik maakt van laagcalorisch gas. “We moeten straks dus hoogcalorisch gas converteren tot laagcalorisch”, geeft Van Geuns aan. “Hiervoor moeten we investeren in conversie-installaties, behandelings- en mengstations.”