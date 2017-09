EU-project voor betaalbare oplossingen energieneutraal bouwen

Het EU-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB) ontwikkelt een integrale methode om kosteneffectief energieneutraal te bouwen.

Het tempo van energieneutraal bouwen moet omhoog, vinden de 8 partijen uit 6 landen die aan dit project deelnemen. Elk nieuw gebouw moet namelijk vanaf eind 2020 bijna energienul zijn, volgens de Europese wetgeving. Maar dit wordt als te duur beschouwd.

Bestaande en bewezen oplossingen integreren

De grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen is door processen van bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren. Zo luidt althans de overtuiging van de deelnemende partijen. In het AZEB-project streven ze naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen. Daarom evalueren ze de beschikbare ervaringen en oplossingen om een gemeenschappelijke BENG-methodologie te ontwikkelen en deze toe te passen op demonstratieprojecten. Door trainingsprogramma’s te ontwikkelen kunnen partijen in de bouw- en vastgoedsector zich de kennis eigen maken.

8 partijen uit 6 landen

Het AZEB-project duurt 30 maanden, tot eind 2019. Hierin werken de Italiaanse technische universiteit Politecnico Milano, het Duitse onderzoeksinstituut Passive House Institute, de Spaanse aannemer Obrascón Huarte Lain, de Spaanse woningcorporatie Visesa, het Spaanse onderzoeksinstituut Tecnalia, en Franse onderzoeksinstituut Armines, het Bulgaars/Duitse bouwbedrijf Oberon Konzeptbau en de Nederlandse netwerkorganisatie DNA uit Nederland samen.

Het AZEB-project heeft een financiering van bijna € 2 miljoen ontvangen uit het Horizon2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Foto: Deze 171 huurwoningen in de Spaanse regio Baskenland vormen een casestudy in het EU-project AZEB.