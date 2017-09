Groen energielabel zorgt voor hogere verkoopprijs woningen

Koopwoningen met een energielabel A of B leveren ruim € 6.000 meer op. Daarnaast staan ze gemiddeld een maand korter in de verkoop.

Dit blijkt uit een onderzoek rond de impact van energielabels van Tilburg University. Haar onderzoekers bestudeerden ruim 62.000 woningen, die in de eerste helft van 2017 werden verkocht. Zo’n 32% hiervan beschikte over een A- of B-label. 15% van de verkochte woningen had een F- of G-label.

Energielabel helpt bij inschatting energiekosten

“De thermische kwaliteit is een belangrijke factor bij toekomstig gasverbruik”, zegt onderzoeksleider prof. dr. Dirk Brounen. “De doorsnee maandelijkse gasrekening van een gemiddelde D-label woning in Nederland bedraagt € 110. Afhankelijk van de isolatiekwaliteit kan dit echter variëren tussen € 35 en € 175. Dankzij het energielabel kunnen kopers dit al op voorhand weten.”

Niet alleen gingen meer woningen met een energielabel A of B over de toonbank, een zogeheten groen label had ook effect op de verkoopsnelheid en de -opbrengst. Zo versnelt energielabel A de verkoopt met ruim 52 dagen, terwijl een woning met label G ruim 66 dagen langer vergt dan gemiddeld. Daarnaast brengen A- en B-labels € 6.000 meer op, terwijl labels F en G zorgen voor een lagere verkoopprijs van bijna € 12.000.

“Die groene premie staat ongeveer gelijk aan de helft van wat je mag verwachten, wanneer de lagere gasrekening wordt gebruikt als basis”, vertelt Brounen. “Ongeveer de helft van het geraamde voordeel in de maandlast betalen kopers als het ware vooruit in de hogere verkoopprijs. Het lijkt erop dat ze heftiger reageren op de waarschuwingen van de rode labels dan dat zij zich laten verleiden door het goede nieuws van de groene besparingen.”

Analyse dankzij cijfers NVM en RVO

De onderzoekers analyseren elke 6 maanden de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt. Hiervoor beschikken ze over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) – waarondere en de energielabelinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ze bestuderen de prijseffecten op basis van een gevalideerd onderzoekmodel zoals beschreven in ‘On the economics of energy labels in the housing market’ van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management 2011.