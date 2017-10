'Tekort aan professionals staat werk in de weg'

Het wordt steeds lastiger voor organisaties binnen de bouw- en vastgoedsector om professionals te vinden. Ruim 20 procent van de bouwbedrijven geeft aan dat een tekort aan medewerkers hun werkzaamheden in de weg staat.

Dat meldt Nu.nl aan de hand van een onderzoek van ABN AMRO over de bouwsector. Hieruit wordt duidelijk dat de bouw profiteert van de aantrekkende economie. Dat betekent ook dat er genoeg orders zitten in de portefeuilles: dit cijfer steeg naar het hoogste niveau sinds 2012.

Om deze orders in te vullen zijn professionals nodig. Daar is op dit moment een groot tekort aan. 20 procent van de bouwbedrijven geven aan dat het arbeidstekort hun werk beïnvloedt in negatieve zin.

Potentieel van professionals

Ook Duurzaam Gebouwd besteedt als intermediair aandacht aan het matchen van kennis en potentieel van mensen met organisaties. DG Labs ontwikkelt daarom op dit moment de mogelijkheid om een oplossing te bieden voor het arbeidstekort, namelijk het plaatsen van vacatures. Dit sluit naadloos aan op de missie en visie van Duurzaam Gebouwd om alle schakels in de bouw- en vastgoedsector met elkaar te verbinden, om zo de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.