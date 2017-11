Bouwkolom staat positief tegen over BetonBewust|CSC

Opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, leveranciers en ontwerpers zien de meerwaarde in van het BetonBewust|CSC Keurmerk voor duurzaam beton. Dat blijkt uit een brede rondgang door de bouwkolom van journalist Jolanda Groothuis. Genoemde aandachtspunten zijn de relatieve onbekendheid van het keurmerk in bepaalde branches en de administratieve lasten voor aspirant-certificaathouders.

Certificering is een agendapunt voor betonfabrikanten als Rokramix, Betoncentrale Twente en Westo Coevorden. Deze 3 partijen zeggen voorstander te zijn van verduurzaming van beton en willen hier graag een steentje aan bijdragen, maar er zijn nog wel vragen die beantwoord moeten worden.

Zekerheid bij klanten

Betoncentrale Rokramix is houder van het BetonBewust| CSC Keurmerk en ISO 14001 gecertificeerd. Rokramix werd op het spoor van het keurmerk gezet door een leverancier van bindmiddelen, die aangaf dat het mogelijk zou zijn duurzaam beton te produceren, met een sterk verlaagde CO 2 -belasting per m3, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit. Die kon er zelfs beter van worden. Naast de benodigde Komo-certificaten bezit het bedrijf, al sinds de introductie ervan, het BetonBewust|CSC Keurmerk. Reden: “Het geeft onze klanten een stuk zekerheid.”

Onze toeleveranciers moeten een bijdrage leveren om tot het juiste niveau van het certificaat te komen. Henri Kleijer, Westo Coevorden

Betonfabrikant Westo Coevorden, al wel ISO 14001-gecertificeerd, gaat momenteel na wat het BetonBewust|CSC Keurmerk gaat betekenen voor de bedrijfsvoering. Het bedrijf woonde een informatiemiddag bij, georganiseerd door KIWA. “De eerste indruk is dat er behoorlijk extra belasting ten aanzien van administratie en registratie bij komt kijken”, vertelt directeur Henri Kleijer van Westo Coevorden. “Bovendien zijn we ervan overtuigd dat toeleveranciers tevens een bijdrage moeten leveren om tot het juiste niveau van het certificaat te komen.”

Keurmerk ook bekend buiten betonbranche

Partijen buiten de betonbranche zijn de duurzame inspanningen van de producenten en leveranciers niet ontgaan. Ewald Steggink, van het gelijknamige Bouwbedrijf te Reutum-Enschede, zegt het BetonBewust|CSC Keurmerk te kennen vanuit de leveranciers waarmee hij werkt. “Dit zijn onder andere Rokramix en Betoncentrale Twente, die beide gecertificeerd zijn. Ik weet dat deze bedrijven continu bezig zijn om, net als andere bedrijven, te kijken hoe materialen en toevoegingen van gerecyclede materialen hergebruikt kunnen worden in de beton. Hierbij wordt onder andere gedacht aan hoogovenslakken en gebroken puin. Bovendien heeft een van de centrales de mogelijkheid om elektrische betonwagens in te zetten. Ik verwacht dat bij EMVI-aanbestedingen dit in de toekomst nog meer aandacht zal krijgen. De overheid zou hier ook meer aandacht aan kunnen geven, zodat wij met z’n allen duurzamer bezig zijn.”

Ook de gemeente Enschede kent het Beton Bewust|CSC Keurmerk. Volgens Roel ter Borg, project medewerker Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede speelt duurzaamheid een grote rol binnen de gemeente. “Met een aantal Twentse gemeenten is een convenant ondertekend waarin wij ons conformeren aan het Netwerk Betonketen. Momenteel zijn wij met de aangesloten gemeenten bezig om de afspraken uit het convenant te verwerken in onze moederbestekken. De doelstelling is dat de deelnemers zich actief inzetten voor de toepassing van duurzaam beton, dat wil zeggen; beton waarbij bij de vervaardiging gebruik is gemaakt van secundaire grondstoffen en CO 2 -arme bindmiddelen. Zo kunnen natuurlijke grondstoffen behouden worden en kunnen afvalstoffen in de keten blijven. De deelnemers volgen nauwlettend de ontwikkelingen wat betreft duurzaam beton.”

Gaan voor maatwerk

Bas van Gageldonk, projectleider binnen de gemeente Lochem, kent Beton Bewust|CSC niet. “De doelstelling binnen ons beleid is het toepassen van duurzaamheidscriteria en milieueisen in alle aanbestedingen. Als basis hiervoor hanteren we de duurzaamheidscriteria die RVO.nl heeft opgesteld. Maar we gaan voor maatwerk. Beton speelt hierin een rol, maar geen specifieke. Wij staan zeker positief tegenover het BetonBewust|CSC Keurmerk. Een keurmerk geeft de opdrachtgever direct inzage tot welk niveau de opdrachtnemer duurzaam of circulair te werk gaat. Inmiddels is een keurmerk als FSC een begrip geworden. Het BetonBewust|CSC Keurmerk kan dat in de toekomst ook worden.”

Grote rol van duurzaamheid

Nico-Tom Pen van Woningbouwvereniging De Woonplaats in Enschede zegt de term Beton Bewust|CSC te kennen. Hij weet dat het goed is, maar de exacte voordelen kent hij niet direct. “Duurzaamheid speelt een grote rol binnen onze organisatie. Er wordt daar echter niet direct aan beton gedacht, eerder aan zonnepanelen en isolatie. Het keurmerk vind ik trouwens een goede ontwikkeling.” Nienke Koopman, projectontwikkelaar binnen Woningbouwvereniging Welbions in Hengelo sluit zich wat betreft de rol van duurzaamheid aan bij Nico-Tom Pen. “Dit speelt een grote rol binnen onze organisatie als Woningbouwcorporatie. Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Daarom hebben we voor een aantal projecten de keuze gemaakt om hierop vooruit te lopen en deze projecten nu al reeds aan de energieprestatie-eisen van BENG te laten voldoen. Tevens hebben wij een project waarbij de woningen Nul-op-de-Meter gebouwd zijn. Beton speelt hierin – vooralsnog – geen specifieke rol.”

Het BetonBewust|CSC-keurmerk vind ik een goede ontwikkeling. Nico-Tom Pen, De Woonplaats

Technisch ontwerper Derk Stortelder van Te Kiefte Architecten te Borne is niet bekend met Beton Bewust, ondanks dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen de organisatie. “Dat het keurmerk niet bekend is binnen onze organisatie, wil niet zeggen dat we er negatief tegenover staan. Integendeel. Het is een goed initiatief om productiebedrijven van beton te certificeren op het gebied van herkomst van producten, duurzaamheid en kwaliteit. Maar, tot op heden schrijven we qua beton alleen eisen voor met betrekking tot kwaliteit en sterkte. Het BetonBewust|CSC Keurmerk is wellicht iets dat in de toekomst ook door ons een voorgeschreven eis wordt.”

Dit verhaal is ook verschenen in Duurzaam Gebouwd Magazine #38.