Roermond klimaatneutraal dankzij slim energienet?

Lokale en regionale belanghebbenden onderzoeken de haalbaarheid om in Roermond een slim energienet in de gebouwde omgeving te ontwikkelen. Dit net moet woningen, bedrijven en instellingen in deze gemeente voorzien in de warmte- en koudebehoefte.

Vorige week hebben alle 12 betrokken partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend, waaronder de gemeente Roermond, provincie Limburg, Stichting Wonen Zuid, Zuyd Hogeschool, Smurfit Kappa Roermond Papier, Enpuls en Varo Energy Tank Storage.

Dit slimme energienet moet bijdragen om de Limburgse stad in 2050 klimaatneutraal te maken. De intentieverklaring zorgt in een vroeg stadium voor draagvlak voor het realiseren van dit energienet tussen de aanbieder van lage temperatuur en de potentiële afnemers.

Gebruikmaken van restwarmte

Slim Energienet Roermond (SER) maakt gebruik van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier. Dit kan zo’n 4,5 miljoen kilo CO 2 per jaar besparen. Dat staat gelijk aan de CO 2 -uitstoot, die vrijkomt bij het gasverbruik van ongeveer 1.500 huishoudens per jaar. Deze besparing vult 12,5% van de duurzaamheidsopgave van Roermond in. Daarnaast levert SER een bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uiteindelijk moet dit energienet een open en flexibele structuur krijgen, waaraan in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers gekoppeld kunnen worden. “Met onze deelname willen we een impuls geven aan de transitie naar een duurzame, schone en betaalbare energievoorziening en de realisatie van de Europese CO 2 -emissiereductiedoelstellingen van 2030 en 2050”, zegt Jo Cox, directeur van Smurfit Kappa Roermond Papier.

Nieuw en innovatief denken over energie

Gedeputeerde Energie en Duurzaamheid Daan Prevoo van de provincie Limburg is enthousiast over dit energienet. “De intentie om in Roermond dit te realiseren is een schoolvoorbeeld van nieuw en innovatief denken over energie en hergebruik van rest- of afvalstoffen. Ik hoop en verwacht dat dit voorbeeld tot veel meer van zulke creatieve initiatieven zal leiden.”

Ook de Roermondse wethouder Raja Fick is enthousiast: “Dit slimme energienet is een mooi voorbeeld hoe overheid en de markt de handen ineenslaan om gezamenlijk concrete stappen te zetten voor een verdere verduurzaming van onze gemeente en het bereiken van de doelstellingen in onze duurzaamheidsvisie.”