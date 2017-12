Norm voor duurzaamheidskeurmerken op komst

Er komt een norm voor duurzaamheidskeurmerken. Binnen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) hebben Nederlandse en internationale belanghebbenden positief gestemd op dit voorstel.

Deze norm moet duidelijkheid geven over wat een duurzaam keurmerk is en krijgt een vorm van Technical Specification (TS). Dit wil zeggen dat de norm aangeeft waaraan een keurmerk moet voldoen en hoe een organisatie tot een goed duurzaam keurmerk komt. Het krijgt criteria die betrekking hebben op:

Geloofwaardigheid

Helderheid

Transparantie

Traceerbaarheid

Geen exacte invulling duurzaamheid

Er komt echter geen definitie wat duurzaamheid is. “Het definieert hooguit welke onderwerpen binnen de norm vallen, maar niet de exacte invulling”, legde consultant normontwikkeling Thamar Zijlstra van de Nederlandse Norm (NEN) al eerder uit. “Zo kan ‘kinderarbeid’ binnen de scope vallen, maar bepaalt het niet wat kinderarbeid precies is. Zo is het nuttig voor elk keurmerk uit iedere sector: van de bouwbranche en de kledingsector tot en met de voedingssector.”

