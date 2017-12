Warmtepompen en elektrische auto’s ontlasten elektriciteitsnet

Door elektrische auto’s en warmtepompen slim aan te sturen, willen 5 partijen pieken in het elektriciteitsnet ontlasten.

De bedrijven Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, Elaad NL en Living lab smart Charging zijn hiervoor het proefproject ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ gestart. In dit project willen ze meer inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook onderzoeken ze hoe ze de techniek om het energieverbruik in en om het huis slim verder kunnen ontwikkelen.

Stijgend elektriciteitsverbruik

Door de omschakeling naar elektrisch rijden en naar elektrische verwarming met warmtepompen gaat het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens flink stijgen. Wanneer bewoners gelijktijdig elektrisch koken, het huis elektrisch verwarmen en de elektrische auto opladen, kan dit in de toekomst leiden tot overbelasting van de netaansluiting of zelfs van het achterliggende elektriciteitsnet. Dit kan als mogelijk gevolg hebben dat de elektriciteit thuis volledig uitvalt.

Een oplossing is het verzwaren van die netaansluiting of het versterken van het net, maar dat is een dure oplossing terwijl dat wellicht niet altijd nodig is. Het is dan ook voor huishoudens interessant om met slimme technieken het elektriciteitsverbruik te sturen om dergelijke overbelasting te voorkomen.

Inzicht in energieverbruik

Bestuurders van elektrische auto’s kunnen hun energieverbruik slimmer sturen door gebruik te maken van de Energy Manager Maxem. De Maxem Flex is een apparaat dat bewoners aan de elektriciteitsmeter in de meterkast kunnen koppelen, zodat ze inzicht krijgen in het elektriciteitsverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Op basis hiervan wordt het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd, zodat de stoppen in de meterkast niet doorslaan. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om binnen de capaciteit van de netaansluiting optimaal gebruik te maken van de eigen zonne-energie. Door het slim aansturen van grote elektriciteitsverbruikers kunnen dure investeringen voor consumenten én netbeheerder voorkomen worden en blijft de overgang van fossiele naar duurzame energie betaalbaar.

In de komende periode zoeken de bedrijven 250 huishoudens om aan dit proefproject deel te nemen. Het project loopt tot december 2019.

Afbeelding bovenaan: screenshot Flexladen.nl van Maxem flex.