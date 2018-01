Tool geeft inzicht in impact FSC-hout

De FSC Impacttool geeft bedrijven en overheden inzicht in de positieve impact op het gebruik van FSC-gecertificeerd hout in projecten.

Deze tool berekent namelijk de maximale externe milieukosten. Deze kosten kunnen bedrijven en overheden vermijden, als ze niet hout zonder certificering maar FSC-gecertificeerd hout toepassen. Daarbij stelt deze Impacttool dat de maximale milieukosten optreden bij een volledige conversie van een tropisch bos.

Tool op basis van eco-costsmodel

Voor deze berekening heeft FSC Nederland, samen met TU Delft en consultancykantoor EYhet eco-costsmodel toegepast. Dit model gebruikt marginale preventiekosten voor de waardering. Deze kosten zijn gemodelleerd als de extra kosten, die de maatschappij zou moeten opbrengen om negatieve impacts te vermijden.

“Het is erg belangrijk dat het verschil in milieuschade tussen FSC- en niet-duurzaam hout zichtbaar wordt”, geeft Roel Nozeman van FSC Nederland aan. “Daarnaast biedt deze tool de mogelijkheid om dit in geld uit te drukken. Niet-gecertificeerd hout is veel te goedkoop: de maatschappij draait nu op voor alle schade aan biodiversiteit en klimaat.”

€ 300 miljoen schade besparen

In sommige gevallen kan de positieve bijdrage van FSC-certificering oplopen tot zo’n 20% van de totale projectkosten. En wanneer bijvoorbeeld nog enkel duurzaam tropisch hout wordt toegepast in Nederland, dan leidt dit tot een besparing van € 300 miljoen aan schade aan klimaat en biodiversiteit door ontbossing. Deze laatstgenoemde berekening is gebaseerd op 80.000 m3 niet-duurzaam hout in 2015.

“Bedrijven willen in toenemende mate begrijpen hoe ze waarde creëren”, merkt Arno Scheepers van EY. “Innovaties zoals de FSC impacttool helpen met het inzichtelijk maken van de impact en waarde die bedrijven kunnen realiseren. In dit geval is dit door te kiezen voor het gebruik van FSC gecertificeerd tropisch hout.”

Berekende kosten zijn risico-inschatting

Omdat niet al het hout van niet-gecertificeerde afkomst in alle gevallen tot maximale milieuschade leidt, moeten de berekende kosten gezien worden als een risico-inschatting. De FSC Impacttool is een eerste stap naar volledige waardering van externe milieukosten van niet-gecertificeerd hout. Hiermee ontstaat uiteindelijk een volledig beeld van de gecreëerde externe waarde, waarvoor de FSC-certificering zorgt.