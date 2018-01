Informatieblad neemt schoolventilatiesystemen onder de loep 

Een nieuw informatieblad, uitgegeven door RVO.nl, vergelijkt 5 schoolventilatiesystemen. Het overzicht betreft concepten die werden toegepast in bestaande schoolgebouwen van het PO en VO.

Het overzicht is bedoeld voor schoolbesturen, om de concepten te bespreken en te overwegen bij het ontwerpproces. In het blad wordt onder andere aandacht besteed aan een kostenindicatie, aandachtspunten voor bouwkundige en installatietechnische inpassing en meer. De systemen zijn ingericht op minimaal Frisse Scholen Klasse B.

Het blad geeft een goede indicatie van welk concept het beste past in een specifiek project. Hierbij zijn onder andere factoren als het aantal ruimten, de aanwezige ventilatievoorzieningen en het gebouwtype. De informatievoorziening werd opgesteld door DWA in opdracht van RVO.nl in het kader van de Green Deal Scholen. Andere samenwerkingspartners binnen het initiatief zijn Duco, Zehnder, Klimaatgroep Holland, Itho Daalderop En NedAir.

Download gratis het informatieblad.