Rapport noemt voorwaarden om naar 14% duurzame energie te klimmen

De publicatie ‘Laat de zon schijnen!’ van ABN AMRO laat ontwikkelingen omtrent zonne-energie in Nederland zien. Belangrijke voorwaarden om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen zijn volgens de bank het voorbestaan en efficiënt inzetten van subsidies, een streng ontmoedigingsbeleid voor CO 2 -uitstoot en het inrichten van elektriciteitsnetten op veranderlijkheid van hernieuwbare energie.

In het rapport wordt aangegeven dat Nederland nog ver verwijderd is van de doelstellingen voor hernieuwbare energie, met een stijging naar 6% in 2016. In 2020 moet dit naar 14% klimmen. Een groeiversnelling ligt in de lijn der verwachting, onder andere door subsidies als SDE+. De subsidie SDE+ wordt als een belangrijk overheidsinstrument voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen beschouwd.

Kanttekening hierbij is dat de projecten die worden gesubsidieerd wel daadwerkelijk tot stand moeten komen. Slechts twee derde van de SDE+ projecten werden in het verleden gerealiseerd. Veel projecten werden op grond van slechte planning, onvoorziene kosten, hoge netaansluitingen en andere oorzaken afgeblazen. Zorgvuldige haalbaarheidsstudies kunnen hier een antwoord op bieden.

Maatschappelijk draagvlak en overheidssamenwerking

Een ander onderwerp binnen het rapport is het onderschatten van maatschappelijk draagvlak. Niet alle gezinnen zijn bereid of in staat om te investeren in zonnepanelen of slimme elektrische apparaten, vooral als het rendement op die investering binnen een bepaalde periode niet gegarandeerd is. Verder wordt samenwerking tussen gemeenten, provincies en nationale overheid genoemd als belangrijke voorwaarde voor de energietransitie. De samenwerking moet onder andere bestaan uit het vaststellen en toewijzen van taken en fondsen en het opstellen van wetgeving om de groei van hernieuwbare energie in Nederland in goede banen te leiden.

Download het rapport op de website van ABN AMRO.