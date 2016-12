NoM- en levensloopbestendige woningen in Valkenswaard

Woningcorporatie Woningbelang gaat dit jaar 44 Nul-op-de-Meterwoningen en 18 levensloopbestendige woningen bouwen in Valkenswaard.

Dit heeft de corporatie afgesproken met deze Brabantse gemeente. De Nul-op-de-Meterwoningen komen in de straat De Molensteen, de levensloopbestendige woningen verschijnen aan de Waalreseweg. Daarnaast levert Woningbelang aan de Admundsenstraat 18 levensloopbestendige woningen op. Ook wil de corporatie woningen energiezuiniger maken, met onder meer isolatie, HR++glas en energiezuiniger cv-ketels.

Woonwijk verduurzamen

Daarnaast heeft de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt met de corporatie Woonbedrijf om woningen in de woonwijk De Kreijenbeek verduurzamen. Verder gaat ze het seniorenwoongebouw Den Haagacker vanaf het voorjaar van 2017 afbreken en opnieuw opbouwen. De 101 aanleunwoningen maken plaats voor 105 nieuwe appartementen voor senioren van 65 jaar of ouder, die zelfstandig kunnen wonen. Bewoners kunnen zelf kiezen wat voor woning bij hen past, want er komen verschillende indelingen.

Prestatieafspraken voor goede huisvesting

“Deze afspraken zijn goed voor Valkenswaard”, meldt burgemeester Anton Ederveen op Valkenswaard.nl. “Samen met Woningbelang en Woonbedrijf werken we aan goede huisvesting voor inwoners die willen blijven én voor jongeren en jonge gezinnen die hier graag naar toe komen.” Deze zogeheten prestatieafspraken gaan over beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, levensvatbare wijken en duurzaamheid en energiebesparing voor het jaar 2017 met een doorkijk naar 2020.

Foto: Nul-op-de-Meterwoningen in Spijk (Gelderland) (Bron: Energiesprong)