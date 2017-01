Subsidie op zonneboilers verhoogd

Met ingang van 1 januari 2017 is de subsidieregeling op de aankoop van een zonneboiler verhoogd. De subsidie voor een boiler voor 4 personen stijgt van € 1.000 naar € 1.500.

Een zonneboiler kost met subsidie zo’n € 1.800 en bespaart volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ongeveer de helft op de kosten voor warm water. Een huishouden van 4 personen met een hr-combiketel als naverwarmer bespaart daarmee zo'n 200 m3 gas. Dit komt neer op een besparing van € 130 aan gaskosten.

€ 70 miljoen subsidie in 2017

In totaal is in 2017 € 70 miljoen aan Investeringssubsidie Duurzame Energie beschikbaar. Deze geldt naast de aanschaf van zonneboilers ook voor de aanschaf van warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Ook in 2016 was er € 70 miljoen beschikbaar. Eind november 2016 was de helft van dit bedrag aangevraagd.