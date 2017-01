€ 15 miljoen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Sinds 4 januari kunnen particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen om asbestdaken te verwijderen.

In 2017 is hiervoor € 15 miljoen subsidie beschikbaar. Dit is € 5 miljoen meer dan in 2016. Staatssecretaris Sharon DIjksman van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat aanvragers tot volgend jaar moeten wachten, voordat de subsidie verleend wordt. Per jaar wordt namelijk een subsidieplafond bekendgemaakt. Als de subsidie op tijd is ingediend maar het plafond al bereikt is, dan verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.

Asbestdaken verboden vanaf 2024

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. Geïnteresseerden komen alleen in aanmerking als het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt hiervoor niet in aanmerking. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2019. Hiermee wil dit ministerie de verwijdering van asbestdaken stimuleren. Om gezondheidsredenen is het houden van asbestdaken vanaf 2024 verboden.

Beeld: Hawedi)