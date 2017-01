Onderzoek naar gasloos wonen in Rotterdam

Woningcorporatie Vestia, de gemeente Rotterdam en de huurdersraad van Vestia onderzoeken de mogelijkheden naar gasloos wonen.

Dit komt naar voren in de prestatieafspraken die de corporatie met deze Zuid-Hollandse gemeente heeft gemaakt.

Transitie naar gasloos wonen in Reyerdijk

Gezamenlijk met Woonbron, Stedin en Nuon onderzoeken Vestia en de gemeente Rotterdam voor het proefgebied Reyerdijk hoe de transitie naar gasloos gerealiseerd kan worden. Het gaat hierbij met name om woningen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen. De betrokken bedrijven kijken naar de optimale combinatie aan gebouwen en gebiedsgebonden maatregelen. Dit onderzoek moet dit jaar leiden tot gebiedsafspraken.

144 all-electric sociale-huurwoningen op warmtenet

Volgens Vestia is Rotterdam hiervoor een ideale gemeente, vanwege het uitgebreide warmtenet van Nuon en Eneco. Zo heeft de corporatie vorig jaar de renovatie van 6 gebouwen met in het totaal 144 woningen in de Rotterdamse wijk De Velden (zie foto) afgerond: de eerste all-electric sociale-huurwoningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Nuon. Ook in andere gemeenten zoekt Vestia naar mogelijkheden om voor gasloze woningen te zorgen. “In Den Haag is bijvoorbeeld het warmtenet minder uitgebreid dat in Rotterdam, dus daar kijken we naar andere mogelijkheden”, vertelt woordvoerder Hanneke Klumpes. Het gaat hierbij om zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Overigens onderzoekt Eneco de mogelijkheid om een grote leiding vanuit de havens van Rotterdam naar Den Haag door te trekken en in de hofstad het warmtenet uit te breiden.

Prestatieafspraken met 16 gemeenten

De corporatie heeft prestatieafspraken gemaakt met in het totaal 16 gemeenten. De focus ligt hierbij op haar kerngemeenten Delft, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Naast investeren in duurzaamheid gaan deze afspraken ook over onderhoud, beschikbaarheid, betaalbaarheid en de verkoop van woningen.