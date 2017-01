Voormalig ministeriegebouw omgevormd tot flexibel verzamelgebouw

De verbouwing van het gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het zogeheten beschikbaarheidscertificaat afgegeven aan het bouwconsortium Poort Centraal.

Na de transformatie beschikt het voormalige pand van het ministerie van VROM over het energielabel A+++, mede dankzij de zonnepanelen, de ledverlichting en de warmte-koudeopslag. Daarnaast is een deel van het atrium geïsoleerd met triple glas. Bij de transformatie van dit gebouw is 20% van het gebouw afgebroken en 99,7% hiervan hergebruikt.

Komende zomer gereed voor ambtenaren

Dit gebouw direct naast het treinstation Den Haag Centraal moet plaats gaan bieden voor ruim 6.000 (grotendeels) rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Naar verwachting kunnen zij in de zomer het pand betrekken; de komende tijd wordt het gebouw verder ingericht en bijvoorbeeld ict-voorzieningen geïnstalleerd. Bouwbedrijf BAM heeft de verbouwing uitgevoerd.