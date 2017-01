Integraal groen bouwen

‘Verbind groen met groen’ luidt de uitnodiging van Buildin’ Green op 2 februari 2017 in Venlo. Op het programma van de bijeenkomst staat onder andere een kijkje in de keuken van het Stadskantoor, dat in oktober 2016 openging.

De middag start om 12:30 uur met koffie en thee in het Maaspoort theater op de Oude Markt. Vervolgens begint het inhoudelijke programma, met om 13:00 uur een opening door dagvoorzitter en bouwinnovator Atto Harsta en voorzitter Egbert Roozen, voorzitter van de VHG.

Daarna vertellen duurzaamheidsinspirators Michel Weijers (tevens Duurzaam Gebouwd-expert) en Bas van de Westerlo van respectievelijk gemeente Venlo en C2C ExpoLAB over het concept en de totstandkoming van het stadskantoor Venlo. Zij doen dat samen met architect Hans Goverde van Kraaijvanger Architecten en Hans van Cooten van Mostert de Winter.

Levend groen bij groen bouwen

Om 14.30 uur staat er een rondleiding door het stadskantoor gepland, inclusief een koffiepauze. Hierna is het tijd voor visionair Thomas Rau, die onder meer over de rol van levend groen bij groen bouwen spreekt. Aansluitend is er een discussie met de zaal en de overige sprekers.

De middag wordt afgesloten met een prijsuitreiking voor het interieurbeplantingsproject van het jaar. Er zijn diverse genomineerden die kans maken. Allereerst Van Ginkel Interieurbeplanting genomineerd voor haar aandeel in de Lely Campus in Maassluis. Ook Roessink Interieurbeplanting is genomineerd voor AQUAradius in Hoofddorp. De laatste genomineerde is Grown DownTown door Joolz in Amsterdam.

Meer informatie en inschrijven

Meer lezen over Buildin’ Green leest u op de officiële website. Bekijk ook meer informatie over het Stadskantoor Venlo, het Cradle to Cradle jaar en het C2C-Congress Venlo op de website van C2C-Congress Venlo.