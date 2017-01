Sportclubs vragen € 6 miljoen subsidie

Binnen 4 dagen na de openstelling van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is het plafond van € 6 miljoen bereikt. Het gaat hierbij om zo’n 500 aanvragen.

Dit meld RVO.nl. Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10% à 20% van de begroting en valt hier dus veel winst te behalen. De subsidie is beschikbaar voor maatregelen als ledverlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Beoordeling subsidieaanvragen

Alle ingediende aanvragen worden nu beoordeeld. Dit kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Sportclubs kunnen daarom nog steeds hun aanvragen indienen, maar het is nog niet zeker of ze ook kunnen worden toegekend.

Beeld: Kleon3