Energienet van (rest)warmte en elektriciteit in Zaanstad

Netwerkbedrijf Alliander gaat een belangrijke rol spelen in de duurzame gebiedsontwikkeling in de gemeente Zaanstad.

Samen met onder meer die gemeente (zie foto), de provincie Noord-Holland en het Zaans Medisch Centrum gaat Alliander zorgen voor een energienet, waarin (rest)warmte en elektriciteit gecombineerd worden.

Warmtenet koppelen aan elektriciteitsnet

Het bijzondere van de aanpak in deze gemeente is dat veel partijen de samenwerking zoeken om het aan te leggen warmtenet te koppelen aan het elektriciteitsnet. Naast restwarmte kunnen daarbij ook de overschotten van elektriciteit in het warmtenet worden opgenomen. Een warmtepomp zet de elektriciteit om in warmte. Deze koppeling van warmte en elektriciteit kan leiden tot grote synergievoordelen en regionale verduurzaming.

Wachten op akkoord corporaties en woningeigenaren

Naast de bovengenoemde partijen doen aan dit Zaanse initiatief ook onder meer Koninklijke Verkade, Afval Energie Bedrijf, Evean Zorg, Woonstichting Rochdale, Stichting Zaandams Volkshuisvesting, Stichting Parteon en netbeheerder Liander mee. Momenteel ligt buigen de corporaties en woningeigenaren zich over dit voorstel om tot een warmtenet te komen.

Foto: Gemeentehuis Zaanstad (Bron: Arch)