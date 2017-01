Regio Arnhem-Nijmegen investeert in energie

De komende 2 jaar investeren de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen € 50 miljoen in hun economie. Hierbij richten deze overheden zich met name op de sectoren waarin deze regio sterk is: energie en gezondheidstechnologie.

Beide steden willen zich blijven ontwikkelen tot een omgeving, “waar de technologie wordt bedacht, getest in een proeftuin, opgeschaald en uitgerold”, schrijven de overheden in het ‘Icoonprogramma Slimme Duurzaamheid’. Voorbeelden hiervan zijn:

Industriepark Kleefse Waard (zie foto): Cleantech midden- en kleinbedrijf met innovatieve producten als zonnecelfolie en waterstof-elektrische aandrijflijnen. Hieraan zijn de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein verbonden.

Energiebusinesspark Arnhems Buiten met de bedrijven TenneT, DNV-GL, DEKRA en werk- en ontmoetingsplek Energyclub.

Bedrijventerreinen in Duiven, Renkum en Nijmegen met afval-, energie- en industriebedrijven. AVR in Duiven en ARN (Nijmegen) zijn moderne afval-energiecentrales en leveren de basis voor warmtenetten, groen gas en CO 2 voor koeling

Ambities voor 2030

Daarnaast moet er een regionaal warmtenet komen, waarop in 2030 90.000 woningen zijn aangesloten. In dit jaar dienen alle nieuwbouw en herstructurering energieneutraal te worden uitgevoerd en moet driekwart van de woonwijken van het aardgasnet zijn afgekoppeld. “We bundelen onze krachten voor hetzelfde doel”, laat gedeputeerde gebiedsopgaven Bea Schouten weten. “Banen creëren door de sterke kanten van de regio verder te versterken.” Volgens het Icoonprogramma levert de energietransitie zo’n 880 extra arbeidsplaatsen in 2030 op. Voor de circulaire economie is dat 2.400 extra plaatsen.

Vliegwieleffect?

Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en commissaris van de Koning Clemens Cornielje ondertekenden afgelopen 12 januari 2017 een akkoord. Daarin spraken ze af om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken. Schouten hoopt en verwacht een vliegwieleffect van dit investeringspakket. “Voor het vervolg hebben we andere gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in deze regio hard nodig.”

