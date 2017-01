Nieuwbouw RIVM en CBG start in voorjaar 2017

Nadat Rijksvastgoedbedrijf afgelopen maandag het aanvangscertificaat heeft afgegeven, kan het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) naar verwachting in het voorjaar van 2017 met de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van start gaan.

Dit consortium heeft een combinatie van maatregelen uitgewerkt, die voldoen aan de gestelde trillingseis voor laboratoria. Het gaat hierbij om het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rond het gebouw. Daarnaast verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter ten zuiden van de trambaan. Het RIVM werkt namelijk met hoogwaardige laboratoriumapparatuur, die erg gevoelig is voor trillingen. In 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde eisen.

Ontwerp BREEAM-NL Outstanding

Volgens de planning kan SHH dit gebouw opleveren in het najaar van 2020. Dit consortium ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwbouw 25 jaar in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Het ontwerp van deze nieuwbouw werd beoordeeld met BREEAM-NL Outstanding. Het pand komt op het Utrecht Science Park.

Beeld: Artist impression RIVM/CBG zicht vanaf de OV halte