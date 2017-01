Monumentaal raadhuis met renovatie naar nul-op-de-meter

Dankzij een financiële steun van € 30.000 van de provincie Brabant kan de gemeente Waalre haar raadhuis duurzaam herbouwen en renoveren.

Dat laat wethouder José van Dijk weten. “Het stelt ons in staat om dit rijksmonument midden in het centrum van Waalre te herbouwen. En ook nog eens duurzaam, want naar nul-op-de-meterniveau.”

Buitengevels gespaard na aanslag

Het raadhuis stamt uit 1929 en werd in 2012 grotendeels verwoest door een aanslag en een brand. Alleen de buitengevels zijn gespaard gebleven. Vanwege de hoge restauratiekosten in combinatie met de duurzaamheidsambitie was het eerder door de gemeenteraad van Waalre ingestemde krediet van € 9,33 miljoen niet meer sluitend. De provinciale subsidie lost dat op.

Ernstige aanleiding voor herbouw

“Eigenlijk hebben we geen regelingen voor dit soort calamiteiten met rijksmonumenten”, laat gedeputeerde Henri Swinkels weten. “Maar we vinden dat de gemeente Waalre een gebaar van solidariteit verdient, vanwege de ernstige aanleiding voor de herbouw. Hier was sprake van een aanslag op de democratie. De provinciale subsidie maakt het behoud van het raadhuis mogelijk, inclusief de rijksmonumentale status van het pand. Dat is belangrijk voor de inwoners van Waalre, die een bijzondere band hebben met dit monument, en voor de ambtenaren die er werken. Met deze bijdrage laten we de gemeente niet in de kou staan.”

Open in eerste kwartaal 2018

Het is de bedoeling dat het gemeentehuis eind 2017 wordt opgeleverd en in het eerste kwartaal van 2018 open gaat. Architectenbureau De Twee Snoeken zorgt hierbij voor het ontwerp, aannemer Vlassak voor de bouw. Het rijksmonument maakt deel uit van een nieuw, multifunctionele gebouw, waarin naast de gemeente ook verenigingen en inwoners terechtkunnen.

Foto: het raadshuis van de gemeente Waalre voor de brand in 2012. (Bron: Rosemoon)