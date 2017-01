Utrecht gaat voor circulair beton

Met regionale aannemers, slopers en betonproducenten heeft de gemeente Utrecht het convenant ‘Beton in een circulaire economie’ getekend. Hiermee beloven de partijen beton anders te produceren en vaker te hergebruiken, zodat de CO 2 -uitstoot ervan vermindert.

Samen met deze bedrijven gaat de gemeente beton duurzamer inkopen. Daarnaast scheiden ze bij sloopprojecten het materiaal beter om het later te hergebruiken. “Utrecht geldt als snelst groeiende stad van Nederland, waarin de komende jaren veel gebouwd wordt”, vertelt wethouder Kees Geldof van openbare ruimte. “Beton uit stoepen, wegen en gebouwen willen we hergebruiken in nieuw beton. Zo besparen we op cement en op de winning van zand en grind en dat vermindert de COâ‚‚-uitstoot. De doelstelling is om 30% aan CO 2 -reductie te bereiken in 2020.”

100% hergebruik in 2020

De partijen onder het convenant hebben als doel om de betonketen te sluiten. Ze streven naar 100% hergebruik van vrijkomende grondstoffen en naar toepassing van minimaal 30% hergebruikt beton in nieuw beton in 2020.

Fietsstraat met duurzaam asfalt

Zo geldt de Cremerstraat in Utrecht als een proef voor het gebruik van duurzaam asfalt: dit wordt ingericht als zogeheten fietsstraat van zo'n 4 meter breed, waarbij een nieuw type asfalt wordt gebruikt. De onderste laag bestaat volledig uit gerecycled afvalt, dat geschikt is om opnieuw te gebruiken. Hierdoor is de milieubelasting van de productie en aanleg van de fietsstraat 68% lager dan bij standaard asfalt. De werkzaamheden aan deze straat starten komende maandag 23 januari. Eind augustus dient dit project klaar te zijn.

Utrecht circulair in 2050

In 2050 wil Utrecht volledig circulair zijn. Eind vorig jaar nam de gemeenteraad al een motie van D66 aan, dat circulair bouwen de nieuwe norm in deze gemeente wordt. De tentoonstelling ‘Utrecht circulair’ in de centrale hal van het Stadskantoor toont de verandering naar een circulaire stad. Deze tentoonstelling is te zien tijdens ‘de week van de circulaire economie’, van 16 tot en met 24 januari. Kijk voor meer informatie op CirculairOndernemen.nl en Utrecht.nl/Circulair.