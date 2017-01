Gemeente Eindhoven verkoopt biomassacentrale

Gemeente Eindhoven en Ennatuurlijk hebben een akkoord bereikt over de verkoop van de biomassacentrale op industrieterrein Strijp-T.

Met de warmte van deze centrale voorzien de energieleverancier al 1.772 huishoudelijke en 29 zakelijke klanten van warmte. Tot op heden kocht ze de warmte in bij de gemeente. Dat verandert vanaf 1 april, beide partijen streven om de installatie op die datum formeel over te dragen.

Eindhovens warmtenet uitbreiden

“Met de overname van deze biomassacentrale voegen we een duurzame centrale toe aan ons portfolio”, vertelt Ennatuurlijk-directeur Eric Stronk. “Deze stap draagt bij aan onze ambitie onze CO 2 -footprint en die van onze klanten continu te verlagen.” Zijn bedrijf wil het bestaande warmtenet in Eindhoven uitbreiden. “Strijp-S is volop in ontwikkeling. Daar liggen ook kansen voor duurzame warmte. We sluiten nu bijvoorbeeld enkele appartementencomplexen aan op dit net.”

Biomassacentrale

De biomassacentrale op Strijp-T werd vorig jaar in bedrijf genomen en levert sindsdien warmte en elektriciteit door duurzame houtsnippers (zie foto) te verbranden. Deze houtsnippers worden lokaal ingezameld en zijn afkomstig van particuliere tuinen en gemeenteplantsoenen.