Steden willen steun kabinet voor smartcity-strategie

Een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers hebben hun gevormde Nationale Smart City Strategie aangeboden aan premier Mark Rutte. De G5- en G32-steden zien voor henzelf een leidende rol en vragen steun van het Rijk.

De gevormde strategie is bedoeld om de kwaliteit van leven in steden te verbeteren en met innovatieve oplossingen de internationale concurrentiekracht versterken.

Steden, bedrijven, wetenschap en het Rijk

“Een gezamenlijke Nationale Smart City Strategie is een belangrijk document: een voorwaarde om vooruit te komen”, vindt de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven. Samen met Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht maakt deze stad deel uit van de G5. “We gaan uit van de eigen kracht van steden en de noodzaak tot gemeenschappelijke investeringsagenda’s. Steden, bedrijven en wetenschap en het Rijk moeten samen optrekken. Zo kunnen we bijdragen aan de economische ontwikkeling van en leefbaarheid in steden.”

Samenwerken aan innovaties

In de vorm van living labs willen steden samenwerken aan innovaties en stedelijke toepassingen. Zo kunnen andere steden deze oplossingen eenvoudiger benutten. Deze schaalvergroting betekent volgens de steden betere businesscases en een aantrekkelijker investeringsklimaat. De steden vinden het belangrijk dat het Rijk Smart Cities als een belangrijke economische pijler erkent. Zij vinden een actieve bijdrage van het Rijk nodig om te komen tot een gezamenlijke investeringsagenda.

Foto: Wethouder Ingrid van Engelshoven van de gemeente Den Haag reikt de Nationale Smart City Strategie uit aan premier Mark Rutte.